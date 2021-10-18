В США Tesla Model 3 с пробегом продают дороже новых: названы причины

Эта модель пользуется там большой популярностью.

В США электрокар Tesla Model 3 стал самым быстро продаваемым автомобилем на вторичном рынке США.

Как сообщает Electrek, американцы сейчас готовы платить за эту подержанную модель даже больше, чем за новую.

Отмечается, что на продажу уTesla Model 3 с пробегом в США в сентябре уходило около 16 дней, а средняя стоимость составляла 47 453 доллара. Стартовая цена новой Model 3 заметно ниже — 42 тысячи долларов. Для сравнения, Mitsubishi Outlander с пробегом покупают за 19,7 дня, а Toyota Prius — за 20,7 дня, хотя за них просят почти в 2,5 раза меньше.

Высокая средняя цена объясняется продажей дорогих комплектаций, однако и при сравнении цен на одинаковые Tesla на первичном и вторичном рынках последняя нередко оказывается выше.

Так, на сайте Tesla нового хозяина ищет Model 3 Long Range 2019 с пробегом около 14,5 тысяч километров, оценена в 60 700 долларов. В 2019-м стоимость такого электрокара составила 49 900 долларов, доплата за темно-синий цвет и 19-дюймовые колеса — 2 500 долларов, а еще 6 тысяч долларов добавлял автопилот Full Self-Driving. Таким образом, итоговая цена равнялась 58 400 долларов, что ниже нынешнего ценника на "вторичке".

По словам экспертов, на это есть несколько причин: электромобили американского бренда пользуются большим спросом, а новую машину нелегко приобрести из-за сокращения производств на фоне нехватки чипов. Также, высокий интерес ко "вторичке" еще связан с особенностями налогового законодательства.

Однако такие расценки не мешают Model 3 лидировать по скорости перепродаж. Еще три года назад Tesla поставила в США 200 тысяч автомобилей и лишилась государственной налоговой льготы в 7 500 долларов, что снижает цену новых электрокаров для покупателей. В результате покупка новой Tesla для американцев стала менее выгодной. Кроме этого, из-за нехватки электронных компонентов новые автомобили оказались в дефиците, что тоже способствует притоку покупателей на вторичный рынок.

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