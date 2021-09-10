В США Tesla на автопилоте сбила насмерть водителя, который менял спущенное колесо своего автомобиля

В США Tesla на автопилоте сбила насмерть водителя, который менял спущенное колесо своего автомобиля

Сейчас этот инцидент расследует специальная группа.

Еще один смертельный случай с участием автопилота Tesla зафиксировали в США.

Как сообщает The Epoch Times, агентство по безопасности дорожного движения правительства США добавило еще один смертельный случай в список аварий, связанных с участием автомобилей Tesla, которые оно расследует из-за использования частично автоматизированных систем управления.

По сообщению Национального управления по безопасности дорожного движения США, 26 июля специальная группа по расследованию событий была направлена на место аварии на автостраде Лонг-Айленд в Нью-Йорке, где один человек был сбит внедорожником Tesla Model Y.

Этот случай довел количество аварий со смертельным исходом, на которые агентство направляло экспертов, до десяти, а в девяти из этих случаев участвовали автомобили Tesla. Единственная авария со смертельным исходом, в которой не участвовала Tesla, произошла в марте 2018 года, когда автономный тестируемый автомобиль Uber сбил пешехода в Темпе, штат Аризона.

В опубликованном от 3 августа 2021 года обновленном списке аварий, которые расследуются Национальным управлением по безопасности дорожного движения США, добавлена эта катастрофа в Нью-Йорке.

Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что утром 26 июля 52-летний мужчина умер после того, как был сбит автомобилем Tesla когда менял спущенное колесо своего автомобиля, припаркованного на левой обочине скоростной автомагистрали Лонг-Айленде в Квинсе. Водитель Tesla оставался на месте, в ведомстве жертву узнали.

В прошлом компания заявляла, что автопилот — это система помощи водителю, и водители должны быть готовы вмешаться в любой момент. Tesla наткнулась на критику со стороны Национального совета по безопасности на транспорте и других лиц, которые говорят, что им нужна более мощная система, чтобы наблюдать за водителями и убедиться, что водители следят за тем, что происходит на дороге.

Ранее рассказывалось о том, что в США Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину.

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