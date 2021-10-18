В США Tesla требуют отозвать свои автомобили: названа причина

Недавно компания обновила свои электрокары, чтобы они лучше видели машины экстренной помощи.

В США Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) требует Tesla отозвать свои автомобили из-за автопилота.

Об этом сообщает сайт Associated Press.

Следователи по вопросам безопасности также направили запрос в компанию, чтобы узнать, почему она сама не начала отзыв из-за того, что обновила программное обеспечение автопилота, чтобы он лучше идентифицировал припаркованные автомобили экстренной помощи.

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В NHTSA призывают отозвать электрокары, если обновление через Интернет касается дефекта безопасности.

"Любой производитель, который выдает обновление через Сеть, исправляющее дефект, который представляет необоснованный риск для безопасности автомобиля, должен своевременно подать сопроводительное сообщение об отзыве в NHTSA", — говорится в сообщении администрации к Tesla.

Они также требуют от компании предоставить информацию о технологии "Full Self-Driving", которая тестируется на дорогах общего пользования вместе с некоторыми владельцами.

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla на двух моделях наделили важной функцией.

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