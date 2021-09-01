В США товарный поезд снес грузовик, перевозивший длиннющую лопасть ветрогенератора: видео

Водитель просто не успел переехать пути.
Достаточно опасный инцидент произошел в небольшом городе Люлин, штат Техас, США.
Об этом сообщает News4Sa.
Водитель грузовика перевозил длиннющую лопасть ветрогенератора и не смог войти в поворот. Произошло это на железнодорожном переезде. Пока человек думал, как ему выйти из ситуации, к месту начал приближаться поезд.
Как только водитель увидел, что опускается шлагбаум и загорелся красный сигнал светофора, он резко начал движение вперед. Вероятно, он решил, что небольшое повреждение сигнального столба и лопасти не станет большой проблемой. Однако было слишком поздно. Отчаянно сигналя, поезд протаранил лопасть, исказил ее и поволок тягач за собой.
Отмечается, что кроме поезда, грузовика и детали от экологически чистого генератора электроэнергии были повреждены три припаркованных автомобиля.
Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Представители железнодорожной компании вместе с полицией Люлин расследуют причины аварии.
По словам местных жителей, которые приводит издание News4Sa, этот переезд давно считается достаточно опасным. Хотя бы потому, что на нем далеко не всегда срабатывают шлагбаумы. В то же время известно, что неподалеку ведутся работы по строительству ветряных турбин, так что грузовики с подобными грузами за последние дни провозились через переезд неоднократно.
Ранее транспортная компания показала, как перевозит лопасть ветрогенератора длиной 67 метров.