В США во время благотворительного шоу произошла серьезная авария с участием трех Ferrari: видео

Их суммарная стоимость превышает миллион долларов.

Достаточно серьезное и одновременно дорогое ДТП произошло в Филадельфии (США).

Об этом сообщает Motor1.

Так, во время ежегодного благотворительного шоу в аварии столкнулись сразу три автомобиля Ferrari — один 488 и два 488 Pista.

Один из участников заезда решил показать, на что способен его автомобиль. На высокой скорости он уверенно обходил машины, пока не потерял контроль. Мужчина поздно заметил суперкар, который двигался с низкой скоростью. Пытаясь избежать столкновения, он пошел в сторону, но задел Ferrari 488 Pista, а затем влетел в еще одну аналогичную машину. Судя по видео, все три суперкара получили существенные повреждения.

3 Ferrari Crash in Philadelphia going to CF Charities Car event (2488, 1488 Pista) pic.twitter.com/ZvHo8RGN2N — Esteban (@SaintLamont_) June 6, 2021

Как следствие, для водителя черного 488 эта ситуация может вылиться в убытки на миллион долларов.

Отметим, что благотворительная организация CF Charities, базирующейся в штате Пенсильвания, проводила ежегодное шоу суперкаров в Филадельфии в воскресенье, 6 июня. В рамках мероприятия сотни различных суперкаров, гиперкаров и экзотических автомобилей собрались возле автосалона Crux, чтобы привлечь деньги на благотворительность. Во время мероприятия местная полиция оказывала сопровождение и даже временно перекрывала некоторые дороги.

Ранее рассказывалось о том, как в Нидерландах разбили Ferrari за 300 тысяч евро на следующий день после покупки.

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