В США во время дорожной ссоры разъяренный водитель бросил молоток в лобовое стекло оппонента: видео

В США во время дорожной ссоры разъяренный водитель бросил молоток в лобовое стекло оппонента: видео

Нападающий вскоре удалось задержать.

Сеть поразило видео, как в штате Вашингтон во время дорожной ссоры разъяренный водитель бросил молоток в лобовое стекло автомобиля.

Об этом сообщает Carscoops.

На видео показано кульминацию инцидента, который начался, когда автомобиль с видеорегистратором съезжал с автомагистрали и к нему в открытое окно начал кричать водитель внедорожника. Первый пытался избежать конфронтации, но водитель внедорожника начал его преследовать.

В конце концов агрессивный водитель внедорожника подрезал владельца регистратора, перекрыл дорогу и бросил плотницкий молоток в лобовое стекло автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Подозреваемый был идентифицирован с помощью того же видео и выслежен с помощью камер видеонаблюдения. Нападающий задержали через три дня в другом округе.

В общем, ему грозит обвинение в преступлении на почве ненависти, уклонении от преступления и краже, а также непогашенный ордер за грабеж первой степени в округе Кинг. Все это является отягчающими обстоятельствами в таких тяжких преступлений, как вооруженное нападение и посягательство на здоровье и жизнь человека.

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