В США водитель автовоза по глупости разбил два внедорожника

Обошлось без пострадавших.
В городе Раднор, штат Пенсильвания, произошла авария с участием автовоза и двух внедорожников — Ford Escape и Jeep Grand Cherokee.
Об этом сообщает Carscoops.
Отмечается, что водитель автовоза решил проехать под очень низким мостом, но похоже забыл, что у него на прицепе еще есть автомобили. Как следствие, внедорожники зацепились за этот мост и упали на землю.
Автомобили были установлены на втором ярусе прицепа, поэтому в результате удара и падения на асфальт они получили серьезные повреждения, превратившись в груду металла. По информации местной полиции, транспортные средства "буксировались при столкновении". К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Мост для перевозки поездов расположен на дороге короля Пруссии в Радноре, и это не первый инцидент, связанный с грузовиками. Несмотря на желтую отметку и знаки "Низкий просвет", много профессиональных водителей попали в ловушку, считая, что их грузовик с высокой крышей может поместиться.
По данным Philadelphia Inquirer, между 2008 и 2017 годами происходит в среднем от четырех до пяти столкновений в год.
Ранее рассказывалось о том, что в США грузовику "идеально" срезало крышу под мостом.