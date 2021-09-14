В США водитель автовоза по глупости разбил два внедорожника

Обошлось без пострадавших.

В городе Раднор, штат Пенсильвания, произошла авария с участием автовоза и двух внедорожников — Ford Escape и Jeep Grand Cherokee.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что водитель автовоза решил проехать под очень низким мостом, но похоже забыл, что у него на прицепе еще есть автомобили. Как следствие, внедорожники зацепились за этот мост и упали на землю.

Автомобили были установлены на втором ярусе прицепа, поэтому в результате удара и падения на асфальт они получили серьезные повреждения, превратившись в груду металла. По информации местной полиции, транспортные средства "буксировались при столкновении". К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

facebook.com/radnorpolice

Мост для перевозки поездов расположен на дороге короля Пруссии в Радноре, и это не первый инцидент, связанный с грузовиками. Несмотря на желтую отметку и знаки "Низкий просвет", много профессиональных водителей попали в ловушку, считая, что их грузовик с высокой крышей может поместиться.

По данным Philadelphia Inquirer, между 2008 и 2017 годами происходит в среднем от четырех до пяти столкновений в год.

Ранее рассказывалось о том, что в США грузовику "идеально" срезало крышу под мостом.

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