В США водитель машины спецтехники во время чистки дороги разбил снегом почти полсотни авто: видео

В США водитель машины спецтехники во время чистки дороги разбил снегом почти полсотни авто: видео

По меньшей мере, 12 человек получили повреждения.

Достаточно неприятно завершилась поездка для почти полусотни автомобилей в Огайо, США.

Там, во время чистки дороги, снегоуборочная машина расчищала одно из главных шоссе региона, двигаясь в непосредственной близости к отбойнику. В то же время собранный снег водитель спецтехники сбрасывал не на обочину, как это предусмотрено правилами, а на противоположную полосу автомагистрали. В результате он спровоцировал большую аварию, в которой было повреждено 47 автомобилей.

В результате инцидента были не только повреждены автомобили, поскольку местные СМИ также сообщают о по меньшей мере 12 человек, которых доставили в больницу с травмами. К счастью, ни одна из полученных травм не представляет угрозы для жизни.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом, а также дальнейшие последствия.

А вот и разбитые машины, пострадавшие от действий водителя снегоуборщика. Судя по кадрам, в результате столкновений у них треснуло ветровое стекло, выбиты фары, повреждены бамперы и капоты.

Водителя снегоуборщика отстранили от работы и отправили на медицинское освидетельствование. На него было открыто уголовное производство, в рамках которого установят причины возникновения этого инцидента.

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