В США впервые в истории выдвинули обвинения водителю Tesla из-за смертельного ДТП на автопилоте

Аавария произошла еще в 2019 году.

В США впервые приняли решение предъявить обвинение водителю Tesla из-за смертельного ДТП на автопилоте.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, прокуратура американского штата Калифорния выдвинула официальные обвинения водителю электрокара, который во время вождения на автопилоте привел к смертельной аварии, которая произошла еще в 2019 году.

Речь идет о ДТП, произошедшем в пригороде Лос-Анджелеса 29 декабря 2019 года. Тогда автопилот Tesla врезался в автомобиль Honda, в результате чего два человека в нем погибли. Водитель Tesla, 27-летний Кевин Азиз Рияд, и его пассажирка получили легкие ранения.

Родственники погибших подали в суд отдельно на Рияда и Tesla. Водителя электрокара они обвинили в халатности, а автопроизводителя — в продаже неисправных транспортных средств, которые могут внезапно ускоряться и не имеют системы экстренного торможения. Оба дела будут рассматриваться в суде совместно с середины 2023 года.

Против Рияда выдвинули два пункта уголовных обвинений в убийстве в результате ДТП. Сам он своей вины не признает и вышел в залог. Хотя автопилот Tesla не упоминается в обвинении прокуратуры, Национальное управление безопасности дорожного движения США подтвердило, что автомобиль на момент ДТП был самоуправляемым.

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