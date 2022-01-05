В США впервые за 91 год сменился лидер продаж автомобилей

Его показатель оказался на 10% выше результата 2020-го.

Впервые за 91 год в США сменился лидер по продажам автомобилей.

Так, по информации The Wall Street Journal, им стал концерн Toyota Motor.

Японский производитель в течение десятилетий планомерно расширял свое влияние в США и по итогам года смог впервые опередить General Motors в конкурентной борьбе за покупателей. Разница в показателях составила около 114 тысяч автомобилей. В США Toyota смогла реализовать в прошлом году 2,3 млн автомобилей, что примерно на 10% больше, чем в 2020 году.

Со своей стороны GM отмечает снижение продаж примерно на 13%, а суммарно концерну удалось продать около 2,2 млн машин. Основная проблема заключалась в нехватке машин у дилеров, вызванной дефицитом электронных чипов.

GM являлся крупнейшим дилером автомобилей в США с 1931 года. Тем не менее, Toyota приняла успех, не подняв шума, заявив, что для японского производителя никогда не являлось приоритетом быть номером один.

Аналитики признают, что Toyota справляется с нехваткой чипов лучше других автопроизводителей. В свою очередь, GM объявила, что у них был очень успешный год в Соединенных Штатах по продаже полноразмерных внедорожников и больших пикапов, сосредоточив внимание на прибыльности. В концерне уверены, что после нормализации поставок электронных компонентов вернут себе первое место по продажам в США.

Добавим, что и другие производители смогли нарастить свои продажи в прошлом году. К примеру, компания Hyundai второй год подряд динамично развивается. В 2021 году ей удалось продать в США более 738 тысяч автомобилей, что на 19% больше, чем годом ранее. Также о росте продаж сообщили представители японских компаний Mazda и Honda.

Читайте также:

Toyota представила 16 концептуальных электрокаров

Дешевле основного конкурента: стали известны цены первого электромобиля Toyota

Ждать придется полтора года: обновленная модель Toyota вызвала безумный ажиотаж на рынке