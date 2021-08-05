В США выставили на продажу необычный Chevrolet с семью дверями

В США выставили на продажу необычный Chevrolet с семью дверями

Одновременно в нем могут находиться 12 пассажиров.

В США выставили на продажу необычный лот — туристический автомобиль с семью дверями, построенный на базе Chevrolet Suburban 1962 выпуска.

Соответствующий экземпляр появился на eBay.

По словам продавца, необычную машину использовали в качестве туристического автобуса в одном из самых красивых и известных национальных парков США — Йосемити. Транспортное средство оборудовано одной водительской и четырьмя пассажирскими дверями. Доступ в багажник Suburban осуществляется с помощью еще двух дверей. В салоне автобуса могут с комфортом разместиться 12 человек.

Нынешний владелец приобрел необычный Chevrolet в 1988 году. Через шесть лет туристический автобус прошел частичную реставрацию. По словам продавца, все технические узлы машины работают исправно и не требуют ремонта. Однако на кузове автомобиля все же можно заметить следы эксплуатации, такие как сошла краска и небольшие очаги коррозии. За 60-летнюю историю Suburban проехал 160 тысяч км.

ebay

В движение туристический автобус приводит пятилитровый бензиновый двигатель мощностью около 200 лошадиных сил. Агрегат укомплектован трехступенчатой автоматической трансмиссией. Расстаться с необычной машиной владелец готов за 30 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что легендарную модель Chevrolet превратят в электрокар.

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