В США выставили на продажу подержанные Mercedes-Maybach, Bentley и Lamborghini: сколько за них просят

В США выставили на продажу подержанные Mercedes-Maybach, Bentley и Lamborghini: сколько за них просят

И это еще далеко не все премиальные машины.

Официальный дилер южнокорейской марки KIA of Riverdale на севере Нью-Йорка выставил на продажу ряд далеко недешевых автомобилей с пробегом.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, здесь можно увидеть кроссовер Mercedes-Maybach GLS 2021 выпуска с 12 203 милями пробега, который продается за 249 949 долларов (новый без дополнительных опций в США стоит 160 500 долларов), а лимузин Bentley оценен в 248 999 долларов, но это еще не самое интересное лоты от дилера KIA.

В списке подержанной экзотики значатся такие суперкары, как Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce за 479 899 долларов, несколько Ferrari, четыре суперкара McLaren и пара Porsche. Самый доступный из этой коллекции — Porsche 911 2008 года за 75 499 долларов.

Интересно, что самый дешевый подержанный KIA у этого дилера — хэтчбек Soul 2015 года, можно купить за 13 999 долларов, а самый дорогой новый автомобиль в линейке — Sorento Plug-In Hybrid за 44 990 долларов.

Что именно стало причиной такого массовой продажи этих премиальных машин — не сообщается.

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