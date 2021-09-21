В США выставили на торги ряд нелегально ввезенных культовых японских автомобилей

Что ж, ждем их появления в Украине.

Министерство финансов США выставило на аукцион партию японских разобранных автомобилей, которые были нелегально ввезены на территорию страны.

Об этом сообщает Apple Towing.

По данным американского министерства, партия японских автомобилей насчитывает несколько культовых спорткаров, включая такие модели, как Nissan Skyline GT-R разных поколений, а также спортивные Silvia и другие редкие модифицированные экземпляры.

Отмечается, что все автомобили прибыли из Японии в грузовых контейнерах в разобранном состоянии. Причем вместе перевозили как кузова, так и демонтированные двигатели, трансмиссии и другие технические узлы. Судя по всему, экспортер пытался таким образом уклониться от уплаты налогов, записав автомобили как груз, который не подлежит восстановлению. Владелец транспортных средств планировал собрать автомобили сразу по прибытии в пункт назначения, тем самым сэкономив значительную сумму.

Тем, кто захочет приобрести культовые модели, придется самостоятельно экспортировать транспортные средства за пределы страны в том же виде, в котором машины доступны к покупке. В то же время повторный ввоз автомобилей в США приведет к конфискации машин, а также к крупным штрафам.

Согласно правилам аукциона, покупатели смогут осмотреть лоты, а также узнать интересующие их детали. В то же время все купленные автомобили после заключения соглашения должны быть экспортированы за пределы США прямо с места хранения.

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