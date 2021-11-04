В США за 7,5 тысячи долларов продали 27-летний украинский автомобиль

За эти деньги можно приобрести неплохую подержанную машину.

В США на аукционе был продан украинский автомобиль ЛуАЗ 1994 года выпуска.

Соответствующее объявление появилось на Bring a trailer.

Отметим, что модель ЛуАЗ-969М выпускалась на Луцком автозаводе с 1979 по 1996 годы. Это была модернизированная версия ЛуАЗ-969А, которая имела некоторые внешние отличия и ряд конструктивных обновлений. В частности, версия M получила раздельный привод тормозов с гидровакуумным усилителем на переднем контуре.

Выставленный на торги экземпляр сохранился в оригинальной кондиции, даже шины заводские. Одометр машины показывает пробег около 5,7 тысячи километров. В то же время на кузове есть небольшие ячейки ржавчины. Автомобиль имеет немецкие номерные знаки и заводскую табличку на немецком языке. Когда и как он попал в США – неизвестно.

bringatrailer.com

В движение ЛуАЗ-969М, как и 969А, приводил 1,2-литровый V-образный двигатель МеМЗ мощностью 40 лошадиных сил от "Запорожцев".

Относительно стоимости, то этот ЛуАЗ продали за 7,5 тысячи долларов. Например, в США за такие деньги можно приобрести себе неплохое BMW 5 серии лет до 2010-х, или популярный "народный" автомобиль Toyota Camry - также с 2010 года.

Добавим, что это уже вторая продажа машины за год. В марте 2021 года ЛуАЗ был продан за 9,3 тысячи долларов.

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