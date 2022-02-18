В США за бешеные деньги продают несколько "Жигули" и "Волгу"

За эту сумму можно приобрести хорошее подержанное авто.

В США решили выставить на продажу довольно необычный "автомобильный" лот.

Так, житель штата Орегон выставил на продажу автомобили времен СССР. В частности, на eBay он выставил объявление о продаже нескольких "Жигулей", двух "Волг" и "Москвич", — передает Carakoom.

Отмечается, что состояние у всех отличное, а пробег минимальный. Вот только это очень отразилось на цене. Так, за ВАЗ-2107 1988 года, кузов которого выкрашен в красный цвет, а на одометре зафиксирована цифра 20 тысяч км, просят 11 тысяч долларов. Он комплектуется оригинальным 4-цилиндровым двигателем мощностью 77 л.с., связанным с пятиступенчатой "механикой" и задним приводом.

Также на продажу выставили ВАЗ-2106 в 1989 году, который проехал всего 21 тысячу км и находится в идеальном состоянии. Нынешний владелец приобрел его у жителя Германии, успевшего немного доработать экстерьер машины. В "Жигуле" появился нестандартный воздухозаборник под лобовым стеклом, черные шильдики на радиаторной решетке и другие колесные диски. За этот экземпляр владелец просит 14 тысяч долларов. Есть еще один ВАЗ-2106 с пробегом в 5 тысяч км, который оценили в $17 тысяч долларов.

ГАЗ-24-10, сошедший с конвейера 1989 года, в США попал из Украины. Несмотря на солидный возраст, он сохранился в идеальном состоянии и полной комплектации. По словам владельца, его пробег равен 25 тысячам км и он планирует получить за машину 17 тысяч долларов. Вторая "Волга", выпущенная в 1988 году, вообще проехала 6 700 км, поэтому ее оценили в 23 тысячи долларов. Самым свежим из коллекции оказался Мосвич-2141 1991 выпуска, который оценили в $15 тысяч долларов.

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