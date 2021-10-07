В США загорелся грузовик с новыми Chevrolet Corvette: видео

В пожаре пострадали четыре автомобиля, два из которых полностью сгорели.

В американском штате Теннесси загорелся грузовик с новыми Chevrolet Corvette.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Видео с пожаром опубликовал один из пользователей Facebook. В ролике видно, что от пламени пострадали четыре Corvette, два из которых полностью сгорели.

Из-за огоня верхняя платформа грузовика упала на автомобиль снизу, а синяя модель сверху имеет обожженную переднюю часть, поэтому даже ее вряд ли будет возможность восстановить.

Водитель грузовика не пострадал, хотя сам тягач также полностью сгорел. Причина пожара пока неизвестна. Хотя, похоже, что он началась из кабины автовоза и впоследствии перешел на машины.

Недавно в одном из сервисных центров города Мариетта, штат Джорджия, электрокар Tesla Model S в версии P100D неожиданно сгорел, когда просто находился на стоянке.

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