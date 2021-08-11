В США запускают крупнейшую в стране сеть беспилотных электрических микроавтобусов

Шаттлы будут вмещать до шести пассажиров.

В американском Голдене, что в штате Колорадо, запускают крупнейший в стране парк низкоскоростных, беспилотных электрических микроавтобусов.

Об этом сообщает сайт TheHill.

В сети будет работать девять шаттлов Mines Rover от французской компании EasyMile, рассчитанных на шесть пассажиров. Они будут перевозить студентов и сотрудников Колорадской горнодобывающей школы, а также представителей общественности к различным пунктам университетского городка.

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Каждый автомобиль оснащен передовыми датчиками, камерами и лидаром, которые позволяют Mines Rover быть безопасным на дороге. Его максимальная скорость составит всего 19 км/ч.

Планируется, что шаттлы будут работать в будни по трем фиксированным маршрутам и останавливаться каждые пять-десять минут. Они позволят студентам и работникам решить проблему "последней мили", когда приходится преодолевать определенное расстояние от остановок общественного транспорта в учебное заведение.

Хотя запуск Mines Rover в США являются крупнейшим для EasyMile, но их микроавтобусы уже работают в нескольких городах в Европе. Здесь самый большой их парк с пятью шаттлами расположен в Германии.

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