В старом гараже обнаружили культовый спорткар Dodge Charger 1969 года

Спорткар ездил 53 года / © скрин с видео

В США в гараже обнаружили заброшенный Dodge Charger в 1969 году в редкой версии 500 Hemi. Таких 425-сильныхавто выпустили всего 67.

Об этом пишет AutoEvolution.

Это раритетная версия модели, которая, по сути, была серийным вариантом гоночного авто с NASCAR. Она облегчена, а также отличается измененной передней частью и улучшенной аэродинамикой.

Спорткар отправили на реставрацию, поскольку в настоящее время такие авто стоят в среднем 200 тысяч долларов.

Всего выпустили 392 Dodge Charger 500 1969 года, однако только 67 автомобилей получили 7,0-литровый V8 Hemi на 425 сил. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, а максимальная скорость составляет 265 км/ч.

