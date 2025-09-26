В Украине будут действовать новые правила для продавцов авто: что изменится

Автосалон / © Associated Press

Украинские покупатели новых авто смогут выбирать транспорт осознанно: Правительство одобрило решение, обязывающее продавцов предоставлять полные данные о расходах топлива и выбросах CO₂. Этот шаг отвечает европейской Директиве 1999/94/ЕС и направлен на защиту прав потребителей и достижение климатических целей.

Об этом сообщили в Минэкономики Украины.

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что новые правила вводят «европейские стандарты информирования покупателей авто» и обеспечат прозрачность рынка.

Согласно постановлению, автосалоны должны будут предоставлять информацию в следующих формах:

Этикетка на каждом выставленном автомобиле.

Плакат или электронный дисплей, охватывающий все модели в продаже.

Обязательно включение данных во все рекламные и промоматериалы.

Предоставление доступа к электронному справочнику, который будет создавать и ежегодно обновлять Министерство развития общин и территорий.

Для адаптации рынка и подготовки электронного справочника установлен переходный период: новые правила заработают через 9 месяцев после опубликования постановления.

