В Украине массово отменяют штрафы за парковку: какая причина

Парковка / © УНИАН

В украинских судах наблюдается тенденция к массовой отмене штрафов, выписанных инспекторами за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Как свидетельствует судебная практика, это происходит потому, что многие постановления состоят в нарушении законодательных требований, а инспекторы не предоставляют достаточной доказательной базы.

Об этом пишет UAmotors.

Согласно статье 122 КУоАП, штраф за нарушение может составить 340 грн, или 1 445 грн, если транспортное средство создало препятствия для дорожного движения. Однако суды часто признают эти штрафы недействительными. Для подтверждения «стоянки» (являющейся нарушением) необходима непрерывная запись, которая охватывала все время правонарушения, тогда как инспекторы часто предоставляют только фотографии или короткие видеофрагменты. Судьи требуют доказательств, поскольку само постановление о наложении штрафа не считается достаточным доказательством.

Самыми распространенными недостатками, по которым дела закрываются, является отсутствие качественной видеофиксации, игнорирование обстоятельств (например, посадки пассажиров или разгрузки), а также общие формулировки в постановлении, такие как «стоявший под знаком 3.35», без четкого указания времени.

Для обеспечения законности штрафов правоохранительные органы должны четко фиксировать нарушения, вести непрерывные видеозаписи и тщательно контролировать действия инспекторов. Массовая отмена постановлений в судах свидетельствует о системных пробелах в фиксации правонарушений, что подрывает доверие к системе контроля.

