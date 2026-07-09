В Украине меняют правила сдачи экзаменов на водительские права: что нового

Водителей ожидают нововведения / © Pixabay

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Кабинет министров изменил правила выдачи водительских удостоверений и допуска к управлению транспортом.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Теперь водительские права будут выдавать на разный срок в соответствии с категорией транспортного средства:

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на 15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ)

на 5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т)

После того, как в Украине снова введут обязательные медицинские осмотры, во время каждого обмена удостоверение нужно будет подтверждать, что состояние здоровья позволяет управлять транспортом. Для водителей легковых авто это будут делать раз в 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта раз в 5 лет.

В то же время уже выданные удостоверения остаются в силе до истечения срока, указанного в документе.

Если водитель планово обменивает удостоверение после завершения его действия, повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется, если иное не предусматривает закон.

Что еще нового

Пресс-служба Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины сообщила, что гражданам, которые готовятся к теоретическому или практическому экзамену, следует обратить внимание на новую процедуру. Теперь каждый из кандидатов в водителе обязательно должен иметь отцифрованный образ лица.

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Перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД может производить фотографирование потенциального водителя.

«Если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) отсутствует отцифрованный образ лица человека», — подчеркнули в ГСЦ.

Напомним, в Украине планируют ввести систему штрафных баллов за нарушение ПДД, чтобы повысить дисциплину водителей. Если в течение года водитель соберет 15 баллов, у него изъят удостоверение, вернуть которое можно будет только после повторного обучения и сдачи экзаменов.

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