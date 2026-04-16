Авто Мир
300
2 мин

В Украине могут ввести обязательный техосмотр для всех авто: когда примут изменения

Украина обязалась внедрить обязательный техосмотр для всех автомобилей до конца 2027 года.

Руслана Сивак
© iStock

Украина должна привести законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза, введя обязательный технический контроль для всех легковых автомобилей. Соответствующие изменения должны быть приняты до конца 2027 года.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач во время круглого стола по регулированию автомобильного рынка, пишет УНИАН.

Законодательные планы и сроки

Сообщается, что в настоящее время профильное министерство готовит законопроект, отменяющий действующее отсутствие обязательного периодического контроля для частного легкового транспорта. Согласно требованиям ЕС, нормативную базу необходимо утвердить в течение следующего года, чтобы обеспечить полноценный запуск системы в установленный дедлайн.

По словам Сергея Деркача, вопрос остается «политически чувствительным». Основные аргументы против внедрения инициативы среди народных депутатов касаются дополнительной финансовой нагрузки на граждан в условиях военного положения. В то же время правительство отмечает приоритетность безопасности дорожного движения и необходимость выполнения евроинтеграционных условий.

Технические проверки на дорогах

Кроме периодического осмотра, Украина должна внедрить механизм придорожных технических проверок, который является распространенной практикой в странах ЕС. Это предусматривает:

  • создание законодательной базы для остановки автомобиля с целью проверки техсостояния;

  • закупку специальных мобильных комплексов для диагностики на месте;

  • наделение контролирующих органов полномочиями принимать решение о дальнейшей эксплуатации ТС.

Замминистра подчеркнул, что несмотря на отсутствие необходимого технического оснащения на сегодняшний день, запуск мобильных пунктов контроля является обязательным критерием, который будет реализован в рамках интеграции в европейское пространство.

Напомним, Европейская комиссия работает над изменениями в техническом осмотре и регистрации транспортных средств. Акцент будет сделан, среди прочего, на безопасности вождения и выбросах выхлопных газов.

