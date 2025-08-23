В Украине обнаружили "кладбище" ретроавтомобилей

"Волга" / © скрин с видео

«Кладбище» ретроавтомобилей обнаружили в селе Нижний Быстрый Хустского района.

Видео с машинами опубликовано на странице «Закарпатье/Zakarpattya» в Facebook.

На свалке собрано с десяток подержанных авто советского производства. Все они произведены от 50-х до 80-х годов прошлого столетия.

Среди раритетов — три экземпляра ГАЗ-21, одна единица ГАЗ-3102, а также «Москвичи» моделей 407, 408, 2140 и версии ИЖ. Некоторые машины украшены украинскими номерами.

Состояние машин оставляет желать лучшего: они ржавые, с облезлой краской.

Ранее сообщалось, что в США в гараже обнаружили культовый спорткар Dodge Charger в 1969 году. Раритетный автомобиль отправили на реставрацию, ведь он простоял более 50 лет.