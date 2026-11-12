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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
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В Украине переписали правила продажи авто

Среди предусмотренных документом новшеств — новые условия налогообложения продаж легковых автомобилей. По предварительным данным, они вступят в силу 1 января 2027 года.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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С 1 января 2027 года для водителей введут правило 183 дней

С 1 января 2027 года для водителей введут правило 183 дней / © Unsplash

Народные депутаты во втором чтении поддержали законопроект №16037-д с изменениями в Налоговый кодекс. Документ, в частности, предусматривает новые условия налогообложения продаж автомобилей: если транспортное средство было в собственности продавца менее 183 дней, ему придется уплатить налоги и военный сбор.

Сейчас первая продажа легкового автомобиля в течение календарного года не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). После вступления закона в силу при переоформлении автомобиля будут учитываться, сколько времени оно находилось в собственности продавца.

К примеру, если человек владел автомобилем три месяца и продает его за 500 тысяч гривен, к сумме налога на доходы физических лиц прибавят военный сбор в размере 5%.

Исключение предусмотрено для транспортных средств, полученных по наследству: при их продаже правило 183 дней не будет применяться.

Ранее сообщалось, что в Киеве парковка на муниципальных площадках стала бесплатной для водителей, имеющих пенсионное удостоверение, выданное в связи с инвалидностью. Новую возможность добавили в приложение «Киев Цифровой».

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