В Украине появились автомобильные номера оливкового цвета: кому их выдают

Оливковые номера на авто

В Украине введен новый дизайн дипломатических номерных знаков. Из-за нестандартной окраски некоторые могут спутать их с транспортом военных, однако на самом деле государство обновило визуальный стандарт для совсем другой категории автомобилей — дипломатического корпуса.

Согласно сообщению Главного сервисного центра МВД, оливковый цвет был выбран для того, чтобы повысить узнаваемость автомобилей дипломатического корпуса в общем дорожном потоке.

В то же время, структура самого номера осталась неизменной. На знаках по-прежнему будут отображаться:

Первые три цифры — код, закрепленный за конкретным дипломатическим учреждением

Следующие цифры — индивидуальный регистрационный номер транспортного средства

До этого дипломатические автомобили в Украине имели белые номера с латинской буквой «D» и специальным числовым кодом.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия работает над изменениями в технических досмотрах и регистрации транспортных средств. Акцент будет сделан, среди прочего, на безопасности вождения и выбросах выхлопных газов.