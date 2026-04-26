ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
Количество просмотров
1225
Время на прочтение
1 мин

В Украине появились автомобильные номера оливкового цвета: кому их выдают

На украинских автодорогах появилось необычное новшество.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Комментарии
Оливковые номера на авто

В Украине введен новый дизайн дипломатических номерных знаков. Из-за нестандартной окраски некоторые могут спутать их с транспортом военных, однако на самом деле государство обновило визуальный стандарт для совсем другой категории автомобилей — дипломатического корпуса.

Согласно сообщению Главного сервисного центра МВД, оливковый цвет был выбран для того, чтобы повысить узнаваемость автомобилей дипломатического корпуса в общем дорожном потоке.

В то же время, структура самого номера осталась неизменной. На знаках по-прежнему будут отображаться:

  • Первые три цифры — код, закрепленный за конкретным дипломатическим учреждением

  • Следующие цифры — индивидуальный регистрационный номер транспортного средства

До этого дипломатические автомобили в Украине имели белые номера с латинской буквой «D» и специальным числовым кодом.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия работает над изменениями в технических досмотрах и регистрации транспортных средств. Акцент будет сделан, среди прочего, на безопасности вождения и выбросах выхлопных газов.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1225
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie