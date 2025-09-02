В Украине строго наказывают за яркий свет фар: в каких случаях лишают прав

Фары / © Pixabay

В Украине все больше водителей получают наказание не только в виде штрафов, но и временного лишения прав на установку фар, не предусмотренных производителем. Речь идет о случаях, когда водители заменяют штатные лампы на ксеноновые, галогенные или LED-светильники в оптических блоках, которые для этого не предназначены.

Полиция расценивает такие действия как нарушение части 1 статьи 121 КУоАП. Правоохранители отмечают, что использование неправильного освещения значительно увеличивает риск ослепления встречных водителей, особенно ночью. Это, в свою очередь, повышает вероятность ДТП, делая такие модификации особенно опасными.

Эксперты рекомендуют водителям внимательно следить за техническим состоянием своего автомобиля и не вносить изменения без соответствующей сертификации. Любые модификации, не отвечающие требованиям изготовителя и законодательства, могут привести не только к штрафам, но и поставить под угрозу жизнь других участников дорожного движения.

Соблюдение правил эксплуатации фар — это не просто способ избежать наказания, а важный элемент обеспечения безопасности на дороге.

