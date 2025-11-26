В Украине участились штрафы для пешеходов: сколько стоит нарушение ПДД и чем это грозит

Пешеходы / © УНІАН

Реклама

В Украине завершаются времена, когда правила дорожного движения считались обязательными только для водителей. Пешеходы, которые пренебрегали светофорами и безопасностью, теперь рискуют получить не только замечания, но и реальный штраф. Полиция активизировала контроль за пешеходами, и количество административных взысканий стало стремительно расти.

Об этом сообщает "UA Motors”.

Наиболее распространенные нарушения пешеходов включают переход дороги в неустановленных местах, игнорирование сигналов светофора или жестов регулятора, а также внезапный выход на проезжую часть перед автомобилем. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 255 гривен. Если же нарушение привело к аварийной ситуации, ответственность может быть значительно строже, вплоть до уголовной, если есть пострадавшие.

Реклама

Ужесточение контроля обусловлено реальной ситуацией на дорогах. По данным за 2024-2025 годы, около 27% всех ДТП с тяжелыми последствиями случаются с участием пешеходов. Переход в неустановленном месте стабильно входит в тройку основных причин смертельных аварий, и только за 10 месяцев прошлого года из-за этого погибли более 120 человек. В 2025 году количество аварий с пострадавшими выросло на 11% по сравнению с предыдущим периодом.

Каждый день в Украине фиксируют десятки наездов на пешеходов, в основном из-за нарушений правил или отсутствия светоотражающих элементов в темное время суток. Водители поддерживают инициативу полиции, ведь осознание рисков обеими сторонами движения помогает снизить трагические последствия.

Ранее сообщалось, что в Украине массово отменяют штрафы за парковку. Юристы объяснили, почему общие формулировки инспекторов позволяют водителям отменить штрафы за стоянку в суде.