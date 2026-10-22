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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Авто Мир
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В Украине водителям готовят новые правила: отдых в кабине могут запретить

Документ выводит на уровень закона требования к времени управления, обязательным перерывам, ежедневному отдыху и использованию тахографов.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Водителям готовят изменения

Водителям готовят изменения / © Pixabay

В Украине могут измениться правила работы профессиональных водителей и перевозчиков, приблизив их к нормам Европейского Союза. Законопроект, в частности, предусматривает новые требования к времени управления, обязательным перерывам, ежедневному и еженедельному отдыху, а также использованию тахографов.

Об этом пишет LIGA ZAKON.

Одним из наиболее заметных изменений может стать запрет регулярного еженедельного отдыха в кабине транспортного средства. Если норма будет принята, перевозчикам придется обеспечивать водителям надлежащие места для такого отдыха вне автомобиля.

Отдельно предусмотрено более широкое использование карт водителя, карт предприятия и так называемых умных тахографов. Транспортные компании должны систематически считывать данные с карт и памяти устройств и хранить их в электронном виде.

Проверять соблюдение режима труда и отдыха планируют не только во время рейсов на дорогах, но непосредственно в помещениях перевозчиков.

В случае отсутствия необходимых карт, нарушения правил хранения данных или использования устройств для вмешательства в работу тахографа предусматривается ответственность. Точные размеры штрафов в данных данных еще не определены.

Напомним, в Украине планируют ввести балльную систему наказаний для водителей и повысить штрафы за нарушение ПДД.

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