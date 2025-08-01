В Украине ввели новые штрафы для водителей: за что придется заплатить до 9 тысяч гривен

Новые штрафы для водителей в Украине / © pixabay.com

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В Украине вступил в силу закон №4188-IX, запрещающий движение любого механического транспорта на территориях природно-заповедного фонда. Цель нововведения — защита уникальных экосистем и сохранение биоразнообразия.

Об этом пишет mAuto.

За нарушение этого правила водителям грозит не только штраф, но и дополнительная компенсация за вред природе.

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Размеры штрафов:

Для граждан — от 153 до 408 гривен

Для должностных лиц — от 255 до 510 гривен

Кроме этого, за каждые 100 метров, преодоленные заповедной территорией, будет взиматься компенсация. Ее сумма зависит от типа транспортного средства:

мопеды и мотоциклы — 4020,80 грн

легковые авто, пикапы и микроавтобусы — 6428,80 грн

автобусы и грузовики — 8848 грн

Эксперты призывают водителей быть внимательными при выборе маршрутов, особенно в регионах с охраняемыми территориями во избежание наказания.

Ранее мы сообщали о невинной фразе, которая может стоить водителю прав и больших штрафов. Юристы объяснили, как не испортить ситуацию.

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