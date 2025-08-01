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В Украине ввели новые штрафы для водителей: за что придется заплатить до 9 тысяч гривен
Теперь водителям запрещается движение транспорта по территориям природно-заповедного фонда.
В Украине вступил в силу закон №4188-IX, запрещающий движение любого механического транспорта на территориях природно-заповедного фонда. Цель нововведения — защита уникальных экосистем и сохранение биоразнообразия.
Об этом пишет mAuto.
За нарушение этого правила водителям грозит не только штраф, но и дополнительная компенсация за вред природе.
Размеры штрафов:
Для граждан — от 153 до 408 гривен
Для должностных лиц — от 255 до 510 гривен
Кроме этого, за каждые 100 метров, преодоленные заповедной территорией, будет взиматься компенсация. Ее сумма зависит от типа транспортного средства:
мопеды и мотоциклы — 4020,80 грн
легковые авто, пикапы и микроавтобусы — 6428,80 грн
автобусы и грузовики — 8848 грн
Эксперты призывают водителей быть внимательными при выборе маршрутов, особенно в регионах с охраняемыми территориями во избежание наказания.
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