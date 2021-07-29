В Великобритании грузовики смогут заряжаться во время движения: как это будет работать

В Великобритании грузовики смогут заряжаться во время движения: как это будет работать

Все будет делаться по принципу трамваев и троллейбусов.

В Великобритании грузовики могут заряжаться во время движения.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что подобное станет возможным благодаря установке на автомагистралях электрических линий. Они будут работать по принципу трамваев и троллейбусов.

Так, правительство Великобритании объявило, что финансирует установку наземных электрических кабелей на 20-километровом отрезке трассы M180 вблизи города Сканторп, а до 2030 года такие линии должны покрыть значительную часть дорог страны.

Сейчас этот проект имеет только пилотную схему. В результате хороших показателей его территория будет расширена на всю страну. Параллельно с ним будет проводиться исследование эффективности грузовиков на водородной энергии и обычных батарейных. План предусматривает оснащение грузовых автомобилей шведской марки Scania электрическими штанговыми подъемниками (пантографами) Siemens. Подобные исследования проводятся в Германии, Швеции и США.

В академическом исследовании предполагается, что система электронных магистралей, охватывающая важнейшие автодороги Великобритании, может быть завершена до 2030 года по цене 19 млрд фунтов стерлингов.

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