В Великобритании мужчина 70 лет управлял автомобилем без удостоверения и страховки, его ни разу не останавливали патрульные

В Великобритании мужчина 70 лет управлял автомобилем без удостоверения и страховки, его ни разу не останавливали патрульные

Но в конце концов его все же разоблачили.

Мужчина из города Булвелл в Великобритании более 70 лет управлял автомобилем без водительских прав и без страховки.

Об этом сообщает AutoEvolution.

Местная полиция рассказала историю анонимного правонарушителя на своей странице в соцсети. 84-летний водитель был задержан после того, как его автомобиль попал на запись видеокамеры на одной из местных автозаправок. Компьютерная система обозначила автомобиль как работающий без надлежащей документации, передает Авто24.

Когда полиция нашла автомобиль и владельца, правоохранители едва поверили, что такое возможно: водитель рассказал, что научился управлять автомобилем в 12 лет и с тех пор ездит без водительского удостоверения или страхового полиса. За семь десятилетий мужчина сменил много машин, но не имел ни одного инцидента на дороге. Его даже ни разу не останавливала полиция.

"К счастью, он никогда не попадал в аварию, не нанес никому травм или финансовый ущерб, ударив их, не имея страховки!", — сообщает полиция в Facebook.

В сообщении не сказано, какое наказание грозит водителю, но содержит хэштег #cantpaywelltakeitaway (не заплатишь на месте – заберем), который намекает на эвакуацию транспортного средства на штрафплощадку.

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