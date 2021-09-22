В Великобритании нашли уникальную Lamborghini, которая простояла в сарае более 30 лет

В Великобритании нашли уникальную Lamborghini, которая простояла в сарае более 30 лет

Экземпляр еще и довольно неплохо сохранился.

В сельской местности Великобритании нашли уникальную Lamborghini Espada.

Об этом сообщает L'Argus.

Эта модель выпускалась с 1968 по 1978 годы в количестве 1 200 экземпляров, 130 из которых были с правым рулем. Один из таких экземпляров, собственно, и удалось найти в сарае. Каждый из них был оснащен 4,0-литровым двигателем V12 мощностью в 350 л.с. в тандеме с механической коробкой передач.

Отмечается, что Lamborghini простояла в сарае не менее трех десятилетий. Согласно предположениям, когда-то авто спрятали в этом месте от посторонних. Для надежности Lamborghini загородили двумя автомобилями бренда Vauxhall. Речь идет о Calibra, а также Cavalier. Находка была обнаружена новыми хозяевами земли, на которой размещается здание.

Несмотря на грязь и мусор, раритет может похвастаться хорошим состоянием. Кузов не имеет явных повреждений или коррозии. Синяя кожа в автомобильном салоне не выцвела. Этому, вероятно, способствовала изоляция от прямых лучей солнца.

На одометре значится меньше 4 500 миль (около 7 200 километров). Однако судить о реальности пробега нельзя. Авто планируют выставить на торги. Ожидаемая стоимость автомобиля должна составить 100 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что в Великобритании выставили на продажу 14-летнюю Lamborghini с мизерным пробегом.

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