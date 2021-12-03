В Великобритании под открытым небом нашли "кладбище" заброшенных Mercedes-Benz G-Class: видео

По меньшей мере, их там в количестве 20 экземпляров.

На одной из частных территорий в Великобритании удалось отыскать интересную автомобильную находку.

Как сообщает Carscoops, блоггер сумел найти "кладбище" с около двумя десятками заброшенных под открытым небом внедорожников Mercedes-Benz G-Class.

Так, большинство внедорожников на этом "кладбище" все еще выглядят неплохо, хотя ближайший обзор показывает, что им не хватает деталей, особенно внутри. Пару из них разобрали, но некоторые внедорожники выглядят так, словно они на ходу.

Несмотря на это, некоторые автомобили успели превратиться в металлолом. Большинству автомобилей не хватает некоторых элементов – решеток радиатора, бамперов, оптики или стекла. Причины, по которым внедорожники отправили гнить на заброшенный участок, неизвестны. Автор ролика снимает почти в полной темноте, подсвечивая автомобили фонариком. Он объяснил, что отправился на стоянку специально еще до рассвета, поскольку попасть туда в светлое время суток гораздо проблематичнее.

Среди внедорожников на свалке есть как достаточно новые, так и более старые, более редкие модели 1980-х годов с эпохи W460. Также есть несколько экземпляров с трехдверным кузовом и короткой колесной базой, наиболее интересным из которых является красный кабриолет. Выпуск такого типа кузова немецкий производитель прекратил в середине 2010-х годов. Среди внедорожников нашлось место и для нескольких старых седанов, а также Mercedes-Benz. Наиболее примечательным из них является W114.

Раньше рассказывалось о том. что в США обнаружили десяток заброшенных культовых ретроавтомобилей: видео.