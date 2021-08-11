В Великобритании выставили на продажу 14-летнюю Lamborghini с пробегом в 317 км: стоимость может удивить

В Великобритании выставили на продажу 14-летнюю Lamborghini с пробегом в 317 км: стоимость может удивить

Она имела только одного хозяина.

В Великобритании продают суперкар Lamborghini Murcielago LP 640 2007 года выпуска.

Соответствующее объявление появилось на PistonHeads.

Отмечается, что у 14-летнего купе был всего один хозяин, а пробег не превышает 197 миль (317 километров).

Выставленный на продажу Lamborghini Murcielago LP 640 был куплен у официального дилера 1 марта 2007 года. Кузов окрашен в черный металлик Nero Aldebaran и защищен прозрачной пленкой. Неоригинальных запасных частей нет: у суперкара сохранились заводские колеса и штатные серебристые диски.

pistonheads.com

Под капотом суперкара атмосферный 640-сильный (660 Нм) 6,5-литровый двигатель V12, который сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Полноприводный Lamborghini Murcielago LP 640 разменивает "сотню" за 3,4 секунды и разгоняется до 340 километров в час.

Британский салон Paul Bentley Limited утверждает, что Murcielago с меньшим пробегом в состоянии нового автомобиля не найти, но и цена впечатляет — за купе хотят выручить 249 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее рассказывалось о том, что во Франции обнаружили Lamborghini с номерным знаком за 12 миллионов долларов.

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