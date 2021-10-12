В Великобритании электрокары превысили количество плагин-гибридов: сколько таких авто в стране

В сентябре там зарегистрировали более 32 000 электромобилей.

В Великобритании общее количество электромобилей (BEV) на дорогах впервые опередило количество плагин-гибридов (PHEV).

Об этом сообщает компания RAC.

В сентябре в стране зарегистрировали наибольшее количество новых электрокаров — 32 721. Всего в Британии сейчас 332 299 электрических авто, в то время как плагин-гибридов насчитывается 327 183 моделей.

Сейчас на дорогах BEV составляют 50,4% всех подключаемых автомобилей по сравнению с 46,3% в тот же период прошлого года.

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Хотя электрокары все еще составляют лишь 1% от общего парка автомобилей в Великой Британии, но в последние годы там значительно выросли темпы их продаж. С 2018 по 2019 год количество новых электромобилей более, чем удвоилась — до 37 850, а через год почти втрое увеличилась до 108 205.

В то же время среднемесячные продажи новых дизельных автомобилей упали с 48 481 в 2019 году до 21 814 в 2020 году, а в этом году зарегистрировано только 13 067 авто.

Продажи бензиновых автомобилей также значительно сократились. В 2019 в месяц в среднем продавалось 123 534 моделей, 2020-м — 75 265, а в этом году этот показатель составляет 69 066.

В исследовании RAC также рассказывается, как кризис доставки топлива в Британии повлиял на желание водителей переходить на электричество. Почти 3 из 10 (28%) из 2419 опрошенных водителей сказали, что их интерес к покупке электромобиля увеличился вследствие последних событий. 43% этих людей заявили, что хотят сменить авто в течение следующих трех лет.

Ранее сообщалось, что в Британии создали беспроводную зарядку для электрокаров.

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