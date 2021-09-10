В Великой Британии мужчина прокатился на автомобиле железнодорожными путями

Водителя посадили на 15 месяцев и назначили штраф.

В Великой Британии мужчина прокатился на железнодорожных путях на своем автомобиле.

Об этом сообщили в британской транспортной полиции.

31-летний водитель проехал по железной дороге 800 метров между двумя станциями. Затем он бросил авто и скрылся с места происшествия. Полицейские нашли в машине мобильный телефон и отследили мужчину.

Британец отказался комментировать инцидент и только отрицал, что управлял транспортным средством, когда ему показали кадры с видеокамер.

Проезд путями на авто привел к убыткам железной дороги и пассажиров на сумму более 23 000 фунтов стерлингов, и задержке на 8 часов.

Мужчину признали виновным в угрозе людям на железной дороге, опасном вождении и использовании транспортного средства без страховки. Его приговорили к 15 месяцам заключения, а еще он должен заплатить 156 фунтов стерлингов штрафа.

Инспектор-детектив Рэймонд Аскотт сказал: "Это был очень опасный и бессмысленный поступок, который вызвал значительный риск для пассажиров и повредил железную дорогу. Приговор, вынесенный ему, отражает тяжесть этого преступления, и мы благодарны, что никто не пострадал в результате тревожного поведения мужчины".

Также Аскотт добавил, что теперь у водителя "будет достаточно времени, чтобы поразмыслить над своими идиотскими действиями в тюрьме".

Watch the shocking moment a driver sped down the railway tracks near Birmingham.



He'll now have plenty of time to reflect on this 'immensely dangerous and senseless act' in prison.



Full story here https://t.co/OYE29CNWN9 pic.twitter.com/5IQhVJR8JY — British Transport Police (@BTP) September 7, 2021

Ранее сообщалось, что в Люксембурге поезд протаранил автомобиль, который застрял на железнодорожных путях.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку