В Венгрии за 990 евро продают "Таврию" в идеальном состоянии

В Венгрии за 990 евро продают "Таврию" в идеальном состоянии

К тому же она еще и имеет скудный пробег.

В Венгрии выставили на продажу хэтчбек ЗАЗ-1102.

Соответствующее объявление появилось на портале Mobile.de.

ЗАЗ "Таврия" находится в городе Сентендре и привлекает внимание исключительной безопасностью, несмотря на солидный возраст. Автомобиль выпущен в 1993 году.

За 29 лет машина проехала всего 47,5 тысячи километров. Как отмечено в объявлении, "Таврия" около 20 лет простояла в гараже. Автомобиль сохранил заводскую краску кузова, а салон практически не имеет повреждений. Такое состояние можно объяснить тем, что за все время машина имела одного владельца.

mobile.de

Двигатель ЗАЗ-1102 заводится, но требует незначительного обслуживания. Движущей силой хэтчбека является 1,1-литровый 51-сильный бензиновый мотор, сочетающийся с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Эта парочка позволяет машине разгоняться до 148 км/ч и ускоряться с места до "сотни" за 16,2 с.

За уникальный автомобиль продавец просит всего 990 евро. По текущему курсу это менее 32 тысяч гривен.

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