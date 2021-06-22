В Японии продают одну из моделей LADA Niva: стоимость поражает

Она доступна в двух вариантах.

В Японии продают внедорожники LADA Niva Legend.

Отмечается, что эта модель доступна в двух вариантах. Так, например, обычная "Нива" в пятидверном кузове обойдется в 3,2 миллиона иен (789 тысяч грн). Трехдверный вариант несколько дешевле — от 2,9 миллиона иен (714 тысяч грн).

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Информацию о стоимости российских автомобилей в Японии публикует пользователь Twitter с ником leparnassSA.

В Украине LADA Niva доступна в трех комплектациях ((Classic, Comfort, Luxe), которые которые имеют 1,7 л. двигатель и мощность в 80 л.с. Их цена за модели 2020 года выпуска составляет 328 080, 343 000 и 387 760 грн соответственно. За модели 2021 года выпуска просят 337 405, 354 190 и 400 815 грн.

Ранее рассказывалось о том, что LADA Niva Legend получит специальную внедорожную версию.

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