В Японии создали такси, в котором можно отдохнуть и поспать после работы

В Японии создали такси, в котором можно отдохнуть и поспать после работы

Внутри него есть подушка для сна и играет тихая музыка.

Японская служба такси Daiwa Motor Transportation запустила на несколько дней бесплатную услугу #SleepingTaxi, которая предлагает возможность отдохнуть и поспать в автомобиле.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Для услуги используют Toyota JPN Taxi, который имеет высокий кузов, просторный салон и 1,5-литровый гибридный силовой агрегат. Машину немного модифицировали и она стала идеальной для #SleepingTaxi.

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Внутри авто есть все необходимое для отдыха: стол с большим количеством напитков, растения на месте боковых окон, специальное освещение, экран, установленный на переднем сиденье, зарядное устройство для телефона и самое главное — удобная подушка. Toyota JPN Taxi имеет огромное пространство для ног, поэтому можно отдохнуть даже сидя.

Кроме того, в салоне играет тихая музыка, а на экране транслируются успокаивающие видеозаписи, которые помогают пассажирам забыть о своих заботах. Для людей с чувствительными глазами предлагается одноразовая маска для сна.

Спать в автомобиле — не самая лучшая идея, но можно понять, почему такую функцию запустили именно в Японии. Граждане страны известны своим трудолюбием, из-за которого они переутомляются, поэтому для них такая услуга в такси является отличной возможностью отдохнуть по дороге домой.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что в США дочерняя компания Google начала тестировать свои беспилотные такси.

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