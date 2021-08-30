В Японии за 180 тысяч долларов продают культовую модель Toyota, которая 22 года простояла в гараже

В Японии за 180 тысяч долларов продают культовую модель Toyota, которая 22 года простояла в гараже

Ее пробег составляет менее 50 тысяч км.

В Японии выставили на продажу культовую Toyota Supra четвертого поколения, которая сошла с конвейера в 1995 году.

Об этом сообщает NewsYahoo.

Отмечается, что нынешний владелец спорткара приобрел автомобиль в 1999 году в качестве инвестиции, поэтому никуда на нем не выезжал. Как следствие, машина имеет довольно низкий пробег — 48 тысяч км.

Выставленный на продажу купе сочетает ярко-красный кузов и черный кожаный салон. Все элементы родные, что должно порадовать будущего владельца. Проблем с документами нет, поэтому машину можно эксплуатировать по дорогам общего пользования.

Под капотом расположен 3,0-литровый мотор. Его мощность составляет 225 лошадиных сил. Вместе с ним работает четырехдиапазонная автоматическая коробка передач. Привод задний, что логично для такого автомобиля.

Стандартные Toyota Supra A80 стоят в среднем около 40 тысяч долларов, но цены на "капсулы времени" и купе с историей достигают 200 тысяч долларов. Именно поэтому владелец и планирует получить за машину 180 тысяч долларов. Имя счастливчика станет известно в период проведения аукциона с 30 августа по 5 сентября.

Ранее рассказывалось о том, что Toyota обновила Supra и представила спецверсию.

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