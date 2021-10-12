В Южной Корее представили уникальный автобус на базе модели Hyundai

Автомобиль доступен на 11 и 15 мест и имеет ряд функций безопасности.

В Южной Корее Hyundai Staria будут использовать, как школьный автобус. Специальную версию назвали немецким словом Kinder, что переводится как "дети".

Об этом сообщает сайт Motor1.

Внешне автомобиль получил стандартный вид Staria, но ему добавили легкие решетки на передней и задней части крыши. У водительской двери также есть крошечный поворотный знак остановки. Весь внешний вид имеет яркий оттенок желтого.

motor1.com

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Внутри фургон доступен на 11 или 15 мест. Все ремни безопасности регулируются по высоте, так что они подходят для детей разного размера. Кроме того, система наблюдения за ремнями сообщает водителю, или дети надели их.

Hyundai Staria Kinder оснащен рядом функций безопасности. Предусмотрены системы предотвращения фронтовому столкновению, помощи в удержании полосы движения, предупреждения столкновения в слепой зоне и предотвращения столкновения из-за перекрестного движения.

Компания не сообщила, какой силовой агрегат получит Staria Kinder. В Европе он доступен с 2,2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 175 лошадиных сил и крутящим моментом 431 Ньютон-метров. Существует также атмосферный 3,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 268 л.с. и 331 Нм. Доступные шестиступенчатая механическая и восьмиступенчатая автоматическая коробки передач.

Ранее сообщалось, что Hyundai начала продажи грузовой версии футуристического фургона Staria.

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