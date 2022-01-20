В заброшенном саду обнаружили коллекцию редких ретроавтомобилей: видео

Их состояние оставляет желать лучшего.

В британском Уэльсе была найдена необычная автомобильная находка.

Так, под открытым небом в одном из заброшенных садов обнаружили коллекцию десятков ретроавтомобилей десятка 60-90-х годов выпуска.

Большинство классических машин уже долгое время просто стоят, в связи с чем их состояние оставляет желать лучшего. Все транспортные средства принадлежат одному владельцу, который вскоре выставить автомобили на продажу.

Самый ценный автомобиль на "кладбище" – Porsche 912. Более доступную версию модели 911 с 90-сильным двигателем выпускали в 1966-1969 годах. Также узнают лимитированный Porsche 924 Turbo и редкий кабриолет Fiat 124 Spider (родственник "Жигулей" ВАЗ-2101). Есть и более современный родстер Mazda MX-5. Более массовыми являются Lancia Delta, BMW 3 Series и Mercedes-Benz 190. Почти все автомобили находятся в страшном состоянии. Кузова машин покрыты обильной ржавчиной, а салоны сильно разорваны.

Оказалось, что заброшенная коллекция принадлежит местному жителю Рейну Адамсону, который из-за проблем со здоровьем перестал ухаживать за своими автомобилями. На сегодняшний день ни одна из машин не заводится. По словам мужчины, все транспортные средства он покупал в отличном состоянии и на полном ходу.

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