Въехал в автобус с поднятой дверью: в Лондоне сняли странную аварию с электромобилем Tesla (видео)

Поведение водителя вызывает много вопросов.

В Лондоне очевидцы сняли довольно странную аварию с участием электромобиля Tesla Model X и двухэтажного автобуса.

Так, на коротком видеоролике, который появился на YouTube-канале Rahul R, можно увидеть, как кроссовер "встречается" с двухэтажным автобусом: результатом стали сильно помятые двери Model X и разбитое стекло встречного даблдекера.

Отметим, что самым удивительным во всей этой ситуации является то, что электрокар Tesla ехал с открытой боковой дверью.

Поднятая задняя дверь Tesla Model X разбила стекло автобуса справа — как раз в том месте, где находился водитель. Но, судя по всему, он не пострадал, как и водитель Tesla: к счастью, электрокар передвигался с небольшой скоростью. Разбив стекло, дверь еще раз задела борт автобуса, после чего погнулись и опустилась в неестественное положение.

В этом инциденте выглядит несколько странным поведение водителя электромобиля. Как известно, Tesla Model X оборудован подъемными дверями типа "крыло сокола". Забыть закрыть их довольно сложно: в таком случае электроника Model X выводит визуальные предупреждения на оба дисплея в салоне, сопровождая их звуковыми сигналами. Поэтому инцидент вызывает вопросы о состоянии водителя, которому удалось проигнорировать все сигналы, или же об исправности самой Tesla.

Ранее рассказывалось о том, что в США начали расследование в отношении автопилота Tesla после ряда аварий.

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