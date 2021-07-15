Великобритания запретит продажу еще одного вида транспорта на бензине и дизеле

Великобритания запретит продажу еще одного вида транспорта на бензине и дизеле

"Пострадают" не только легковые автомобили с ДВС.

Великобритания планирует запретить продажу новых грузовых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Так, согласно плану властей Соединенного Королевства, с 2035 года будет запрещена продажа небольших грузовиков на дизеле и бензине, а через пять лет — и крупногабаритных машин весом более 26 тонн.

Кроме того, Великобритания намерена выйти на нулевой уровень выбросов CO2 в железнодорожном транспорте и внутренних авиаперевозках.

"Декарбонизация — не о том, чтобы люди что-то не делали, а о том, чтобы то же самое делалось иначе. Мы по-прежнему будем летать куда-то на выходные, но на более эффективных самолетах, использующих экологическое топливо. Мы по-прежнему будем водить, но все больше — автомобили с нулевыми вредными выбросами", — прокомментировал планы кабмина министр транспорта Грант Шеппс.

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Добавим, что в ноябре 2020 власти Великобритании официально объявили о запрете продажи бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года, а гибридов — с 2035 года.

Ранее об отказе от авто с ДВС заявили Канада, Сингапур, Япония и американский штат Калифорния, частично — Китай и Индия.

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