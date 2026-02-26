- Дата публикации
Весенний чек-лист для авто: что обязательно проверить после зимы
Эксперты советуют не откладывать диагностику авто после зимы: своевременное обслуживание поможет избежать дорогостоящих поломок, снизить расход топлива и продлить ресурс машины.
Зимний период создает повышенную нагрузку на автомобиль, ведь перепады температур, влага и дорожные реагенты ускоряют износ деталей и негативно влияют на состояние кузова.
Специалисты "UA Motors" советуют ежегодно проводить весеннюю проверку авто, чтобы избежать серьезных неисправностей и лишних затрат.
Прежде всего следует тщательно вымыть автомобиль, уделив особое внимание днищу, колесным аркам и элементам подвески. После очистки рекомендуется нанести антикоррозионное защитное средство, которое поможет предотвратить повреждение металла.
Весной также следует заменить изношенные щетки стеклоочистителей, провести химчистку салона и при необходимости обновить коврики. Когда среднесуточная температура стабильно превышает +7 ° C, водителям советуют переходить на летние шины. Это не только повышает безопасность движения, но и может снизить расход топлива примерно на 0,6 литра на 100 км.
Не менее важно проверить технические жидкости: уровень моторного масла, состояние фильтров и тормозной жидкости, которая после зимы может терять эффективность из-за накопленной влаги. Отдельное внимание следует уделить системе охлаждения и кондиционеру. Проверка антифриза, герметичности радиатора и очистка испарителя помогут избежать перегрева двигателя и неприятных запахов в салоне, что особенно актуально для современных автомобилей с турбированными или гибридными двигателями.
Эксперты отмечают: весеннее обслуживание – это не формальность, а инвестиция в долговечность автомобиля. Большинство дорогостоящих поломок можно предупредить благодаря своевременной диагностике, а профилактика после зимы обычно обходится значительно дешевле, чем ремонт последствий зимней эксплуатации.
