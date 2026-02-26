Весенний чек-лист для авто: что обязательно проверить после зимы

Авто / © Фото из открытых источников

Реклама

Зимний период создает повышенную нагрузку на автомобиль, ведь перепады температур, влага и дорожные реагенты ускоряют износ деталей и негативно влияют на состояние кузова.

Специалисты "UA Motors" советуют ежегодно проводить весеннюю проверку авто, чтобы избежать серьезных неисправностей и лишних затрат.

Прежде всего следует тщательно вымыть автомобиль, уделив особое внимание днищу, колесным аркам и элементам подвески. После очистки рекомендуется нанести антикоррозионное защитное средство, которое поможет предотвратить повреждение металла.

Реклама

Весной также следует заменить изношенные щетки стеклоочистителей, провести химчистку салона и при необходимости обновить коврики. Когда среднесуточная температура стабильно превышает +7 ° C, водителям советуют переходить на летние шины. Это не только повышает безопасность движения, но и может снизить расход топлива примерно на 0,6 литра на 100 км.

Не менее важно проверить технические жидкости: уровень моторного масла, состояние фильтров и тормозной жидкости, которая после зимы может терять эффективность из-за накопленной влаги. Отдельное внимание следует уделить системе охлаждения и кондиционеру. Проверка антифриза, герметичности радиатора и очистка испарителя помогут избежать перегрева двигателя и неприятных запахов в салоне, что особенно актуально для современных автомобилей с турбированными или гибридными двигателями.

Эксперты отмечают: весеннее обслуживание – это не формальность, а инвестиция в долговечность автомобиля. Большинство дорогостоящих поломок можно предупредить благодаря своевременной диагностике, а профилактика после зимы обычно обходится значительно дешевле, чем ремонт последствий зимней эксплуатации.

Раньше мы писали, как быстро разморозить лобовое стекло без скребка. Простой и дешевый способ – с помощью горячего пакета для сэндвичей. Пользователи TikTok поделились результатами и обсуждают безопасность метода.