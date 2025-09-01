Вибрация руля во время движения авто: почему это опасно для водителей

Руль / © pixabay.com

Если на скорости вы чувствуете дрожь руля, это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Автомеханик Сергей из Днепра назвал четыре наиболее распространенные причины этой проблемы.

Главные виновники вибрации руля

Деформированные диски. Даже маленький удар по колесу, к примеру, при наезде на яму либо бордюр, может поменять геометрию диска. Это приводит к вибрации, которая становится сильнее с увеличением скорости.

Проблемы с шинами. Неравномерный износ, грыжи или порезы на шинах могут нарушить баланс колеса. Иногда причина может быть в неправильной балансировке даже новых шин.

Заклинивание тормозного суппорта. Если суппорт заклинил, одно из колес постоянно находится под частичным торможением. Это приводит не только к тряске, но и к росту расхода горючего и ускоренному износу тормозов.

Износ элементов подвески или рулевого управления. Износящиеся рулевые тяги, шаровые опоры, амортизаторы или опорные подшипники могут вызвать вибрацию, а также дополнительные глухие удары во время езды по неровностям.

Почему не стоит игнорировать проблему

По словам механика, игнорирование этих симптомов может привести к серьезным последствиям: ухудшение управляемости, увеличение тормозного пути и быстрый износ других деталей. В худшем случае это может привести к аварии.

Эксперт рекомендует при первых признаках дрожания руля немедленно обратиться на СТО для диагностики. Своевременный ремонт поможет предотвратить значительно более дорогие поломки в будущем.

