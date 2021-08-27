Видно даже следы от пуль: на популярном аукционе продают простреленный в результате погони автомобиль

Не исключено его появление в Украине.

На известном американском аукционе IAAI продают довольно необычный автомобиль.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте организации.

Этим автомобилем является AUDI SQ5 в комплектации Prestige 2018 модельного года (на самом деле изготовлено 2017-го). Особенность этого выставленного на продажу экземпляра состоит в том, что он участвовал в погоне, передает Auto24.

В частности, об этом говорят следы от пуль на кузове внедорожника, а также у него виден незначительный удар в правую переднюю часть (капот, крыло, бампер, фара), слева (накладка на колесной арке, зеркало, оконный молдинг) и выбиты окна — заднее левое и двери багажника. Скорее всего, полицейские задерживали похитителей и стреляли по ним.

iaai.com

Существует вероятность, что этот автомобиль вскоре окажется в Украине. Правда, не совсем понятно, каким образом устранять следы от пуль.

Ранее рассказывалось о том, что на аукционе продают разбитый суперкар, который выпустили ограниченным тиражом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку