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Владельцев электрокаров могут обложить новым налогом

Владельцев электрокаров могут обложить новым налогом

Associated Press

Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.

Для владельцев электрокаров могут ввести новые налоги.

Как сообщает CarandDriver, речь идет об американском штате Техас, где водителей электромобилей намерены привлечь к дорожным сборам. С соответствующей инициативой выступили местные представители Республиканской партии.

Отмечается, что свою позицию политики объясняют тем, что дорожная инфраструктура финансируется, среди прочего, налогом, который включен в стоимость топлива. А поскольку электромобили не используют ископаемое топливо, их владельцы не вносят свою лепту в поддержание дорог в надлежащем техническом состоянии.

Сейчас в Сенате штата обсуждается соответствующий законопроект, который предусматривает ежегодный сбор за электромобиль в размере от 190 до 240 долларов, дополнительный сбор в размере более 150 долларов для всех, кто проезжает на своем электромобиле больше 15 тысяч км в год, и ежегодной доплаты в размере 10 долларов для финансирования консультативного совета по зарядной инфраструктуре.

В документе отмечается, что сейчас через Техас курсируют до 300 тысяч электромобилей в год. Введение налога принесет бюджету штата дополнительно 37,8 млн долларов в год, а к 2026 году эта цифра вырастет до 135,6 млн долларов. Если законопроект примут, он вступит в силу 1 сентября 2021 года.

В свою очередь организация Plug in America (PIA) выступила категорически против такого налогообложения. Активисты аргументируют это тем, что владельцы бензиновых машин платят гораздо меньше сборов — 73 доллара в год. Кроме того, уже в 20 штатах из владельцев электромобилей взимается регистрационный сбор в размере от 50 до 200 долларов. Наконец, последний аргумент — вскоре в Техасе должен открыться новый автозавод Tesla, который будет производить электромобили и, что еще более важно, обеспечит регион дополнительным рабочими местами.

В связи с этим сторонники электромобилей требуют установления прогрессивной платы. В частности, они выступают за принятие налога, который зависел бы исключительно от пробега и веса транспортного средства.