Владелец Tesla едва не потерял более 14 тысяч долларов из-за случайно приобретенного тестем автопилота

Для покупки не надо было вводить пароль или подтверждать оплату с карточки

Директор по управлению продуктами Google Доминик Пройс сообщил, что с него взыскали 14 186 долларов за то, что тесть случайно приобрел его Tesla Model 3 функцию автопилота.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Пройс рассказал, что "если дважды щелкнуть на панель управления по два раза и случайно задействовать автопилот в Model 3, Tesla автоматически взыщет с вас 14 100 долларов США, если вы раньше не покупали автопилот».

Также владелец электрокара сообщил, что с него взыскали средства как за автопилот, так и за систему "Full Self-Driving Capability" — две усовершенствованные функции помощи водителю, которые улучшают круиз-контроль.

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Пройсса особенно обеспокоило то, что не было никаких запросов на ввод пароля, подтверждение оплаты с его кредитной карты, и вообще любых проверок.

Однако владельцу электромобиля удалось отменить покупку в информационно-развлекательной системе машины, в меню «управлять обновлениями». Также он получил электронное письмо с подтверждением отмены покупки.

У Tesla нет пресс-отдела, поэтому прокомментировать этот случай они не смогут. Однако настораживает, что кто-то может одолжить электрокар и осуществить такую дорогую покупку даже без сведения владельца автомобиля.

Похожий случай произошел в октябре 2020 года с другим владельцем Model 3. Тогда он случайно купил обновление автопилота за 4280 долларов, просто вынимая телефон из кармана.

Мужчина также сказал, что до этого ничего не покупал через приложение Tesla и вернуть деньги ему было очень сложно. В то же время этот может свидетельствовать, что сейчас возвращать средства из-за таких инцидентов стало проще.

Ранее сообщалось, что электромобили Tesla впервые оборудовали русскоязычным интерфейсом.

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