Власти Евросоюза планируют полностью запретить поставки авиатехники в Россию

Также речь идет о страховании и техобслуживании.

Власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что российские авиакомпании должны вернуть лизингодателям все взятые в Европе самолеты. В Министерстве транспорта РФ запланировано экстренное совещание по этому вопросу, на котором авиакомпаниям могут разрешить не выполнять это требование.

Издание ссылается на итоги совещания у премьер-министра Ирландии Михола Мартина, страны, в юрисдикции которой зарегистрирована большая часть парка европейских самолетов.

По последним данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится более половины (55%) всего российского авиационного флота. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них – в лизинге. У иностранных владельцев перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью $10 млрд. Всего, согласно транспортной стратегии РФ, в 2020 году авиакомпании РФ эксплуатировали 1,29 тысячи самолетов всех типов и 2,26 тысячи вертолетов. Самолетов зарубежного производства в то время насчитывалось 824 (64%), вертолетов – 1,459 тысячи (36%).

Санкции ЕС означают выход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus, а потенциально – и Boeing, потому что США могут принять аналогичные меры.